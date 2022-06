VIDEO ⟩ Uku Suviste proovis taksojuhi ametit: püüdsin kuidagi mitte pealetükkiv olla

«See oli väga lõbus kogemus ja mul on hea meel, et Forus Taxi mulle selle väljakutse esitas. Usun, et muul juhul poleks seda juhtunud,» tõdes taksojuhi ametit proovinud Uku Suviste Elu24-le.

Muusik nentis, et sõidab ise taksoga pigem harva, ent aeg ajalt tuleb seda siiski ette. «Mulle meeldib väga roolis olla, seega enamasti sõidan ise,» selgitas ta.

Kliente mööda pealinna sõidutanud Uku tõdes, et kõik auto peale tulnud kliendid olid ääretult meeldivad. «Mõnega oli rohkem juttu, mõnega vähem.»

Autos lauluhääle üles võtnud muusik jagas Elu24-ga ka üht vahvat mälestust.

«Mäletan, kuidas kunagi väikse poisina sõitsime isaga taksos ning taksojuht lobises vahetpidamata, kirudes kõike ja kõiki, mis vähegi võimalik. Peale sõitu ütles isa, et ta ostis sõidu, mitte loba,» meenutas muusik. «Seetõttu püüdsin ise taksojuhina hoolikalt lugeda antud kliendi ootuseid, et mitte olla kuidagi pealetükkiv ja samas teha kõik võimalik, et klient tunneks end mugavalt ja hoituna.»

Uku Suviste taksot sõitmas. Foto: Kuvatõmmis videost

Kui võiks arvata, et meeldejäävaimaks hetkeks oli mõni vahva seik kliendiga, siis Uku sõnul oli selleks hoopis tasakaalu otsimine. «Põnev, et iga kliendi jaoks on meeldiv teenindus erinev – mis ühele sobib ja meeldib, võib teisele tunduda ebaviisakas.»

Küsimusele, kas muusikut võib kunagi veel taksoroolis näha, vastas ta: «Hindan iga professiooni puhul alati pühendumist. Minu pühendumus oli valitud, kui jala muusikakooli ukse vahelt sisse tõstsin.»

Kes autosse istusid ja kuidas päev möödus, vaata videost!

Tänavu aprillis tööd alustanud Forus Taxi on videosarja Forus Taxi ja Tuttavad näod raames esitanud lauljatele, sportlastele ja mõjuisikutele väljakutse proovida taksojuhi ametit.