Paul Neitsov sarjab transpordiametit: saamatu e-riik ja eksamiaegadega äritsevad eraettevõtjad

Pikale veninud esmase juhiloa vahetamine on viinud muusik Paul Neitsovi olukorda, kus ta vaatab ja imestab, mis transpordiametis toimub – riiklike eksamiaegadega äritsevad eraettevõtjad ning tuleb välja, et mingi osa e-riigi teenustest on internetis üldse kättesaamatud.