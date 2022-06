INIMESE DISAIN ⟩ Kas oled loodud tantristlikuks kogemuseks?

Inimese Disaini kaardis on 3 kanalit, mida kutsutakse tantristlikuks kanaliks ja seda nende asukoha tõttu - need kanalid juhivad energiat sakraalkeskusest otse G-keskusesse. Sakraalkeskusest tuleb inimese elujõud ja seksuaalne energia ning G-keskuses peitub inimese identiteet, sisemine suund ja armastusetunne. See on puhas armastus, mida ollakse võimelised tundma siis, kui tuntakse iseennast. Niimoodi tekivadki nende kahe keskuse kombinatsioonis armastuse kõrgemad vormid.