KLÕPS ⟩ Tiktokkerist diplomaadiks: Desiree Mumm lõpetas unistuste eriala

«Plaan bakasse minna oli mul juba ammu, seda teadsin juba põhikoolis, et kindlasti tahan ülikooli minna,» tunnistab Desiree Elu24-le. Eriala valik ei tulnud sisulooja jaoks raskelt, sest ta teadis juba keskkooli algusest, et teda paelub maailmas toimuv ning ta unistus on saada diplomaadiks.