«Saate vanduda oma abikaasa nimel?» – «Õnneks mul on abikaasa!» Riigikogus läks Kotka ja Kersna vahel sõneluseks

Keskerakonna ridadesse kuuluv poliitik Siret Kotka esitas Liina Kersnale istungil küsimuse ning süüdistas teda valetamises. «Mul on kahju, et te täna olete siin valetanud. Kas te saate panna käe südamele ja vanduda oma abikaasa nimel, et...» ei saanud Kotka küsimust lõpetadagi, kui Kersna ohkas vahele: «Tule taevas appi!»

Seejärel Kersna täpsustas: «Ma ütlesin, et õnneks minul on abikaasa, seetõttu, et minu abikaasa põeb juba aastaid väga rasket haigust ja ma olen väga tänulik, et ta on elus ja ta on minu abikaasa.»