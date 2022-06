POISS VÕI TÜDRUK? ⟩ Anni ja Tomi Rahula avalikustasid augustis sündiva lapse soo eriti huvitaval viisil

«Kuna me õhupallide, tordi ja confetti'ga mässajad ei ole ning tuli tuju midagi ikka teha… siis tegime nunnud pildid, aga tegime ka nalja,» kirjutab Anni Rahula Instagrami postituse pealkirjas.

Naine sõnab, et elu kipub niigi tõsiseks ning seetõttu kasutasid nad peagi sündiva lapse soo avalikustamiseks parkimisjoont. «Nägime seda joont – kõige kummalisem lapse soo teatamine vast,» naerab ta. «Kumb lapsele kunagi rohkem võiks meeldida, nunnukas või kükk?! Vähemalt vanematel on koos lõbus!»

Nii teatavadki Rahulad, et Rubi saab endale pisikese venna.

Sotsiaalmeedia spetsialist ja jalgpallikohtunik Anni Rahula teatas aprillis Instagramis jagatud armsa klõpsuga, et nende pere saab peagi täiendust.

Elu24-le lisas Rahula, et uus ilmakodanik on tähtajaks saanud augusti. «Rasedus kulgeb kenasti ja hetkel on väga mõnus olla. Ma olen üks neist, kes alguses väsib tohutult ja ka enesetunne pole parim, aga selle üle liigselt kurtma ka ei hakkaks,» sõnas ta. «Oleme väga rõõmsad.»