ARVAMUS ⟩ Pereisa mõistmatuses: miks nii inetult laste saamisest räägitakse?

Timo Kalaus (40) elab koos oma perega Rakveres ning nende perre on peagi sündimas neljas laps. «See on väga hea, kui peretoetusi tõstetakse. Tore uudis. Meie perekonda see aitab,» ütleb Timo Elu24-le. «Kuid ma sooviksin mehena ka oma sõna sekka öelda ja kutsuda rohkemaid mehi seda tegema, sest millegipärast võtavad sel teemal sõna peaasjalikult naised. Pere loovad aga mees ja naine ning see on mõlemate jaoks oluline teema,» räägib Timo.

Mehele teevad muret terminid, mida kasutatakse perehüvitiste teemalistes artiklites. «On kurb, et meedias räägitakse nii koledasti laste saamisest ja just naised ise räägivad nõnda. Kasutatakse väljendeid nagu «sünnitusmasin», «raha paneb sünnitama», «naiste surumine nelja seina vahele» ning arutletakse, kas keegi kasutab lastetoetusi viinarahaks või mitte. Sellised võivad olla kohvilaua jutud, kuid mitte avalik diskussioon meedias,» avaldab Timo.

«Kas peaksin mehena ennast halvasti tundma, et olen naise surunud nelja seina vahele?» küsib Timo. «Ma ei ole ju. Soov saada neli last on meil olnud naisega ühine.»