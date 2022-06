Ristiga kaelaehet kandnud kristlane sai vallandamise hüvitiseks kopsaka summa

Seejärel esitas härra Kovalkovs kaebuse töökiusamise kohta ja ta toodi 2020. aasta jaanuaris kohtumisele teise juhiga. Ka seal kandis ta kaelakeed.

Tal paluti see eemaldada ja seejärel küsiti, kas viidi läbi riskianalüüs, mida Kovalkovsi sõnul ei tehtud. Tema otsene juht tunnistas, et tal oli piinlik, et see küsimus tõstatati tema enda ülemuse juures, ja ta viis siis riskianalüüsi lõpule, kuid ei olnud härra Kovalkovsiga rahul.

Kohtule öeldi, et töölisega ei vesteldud, et teada saada, kas riski maandamiseks oleks saanud midagi teha. Näiteks tagada, et ehe oleks alati tema riiete sisse pistetud või et tema isiklikud kaitsevahendid oleksid kinnitatud nii, et see ei oleks paljastatud.

Kohtuistungil tunnistas Kovalkovsi otsene ülemus, et see oli esimene kord, kui ta seda riskianalüüsi tegi. Tema leidis, et ehe tuleb eemaldada, sest see sisaldas lülisid ja võis takerduda. Seejärel kästi töölisel lahkuda, kuid ta keeldus. Kovalkovs saadeti personaliosakonda, kus talle öeldi, et kuna ta ei järginud juhtkonna juhiseid ja oli katseajal, lõpetatakse tema töösuhe koheselt.

2020. aasta veebruari vallandamiskirjas toodi vallandamise põhjuseks tema sõnakuulmatus. Kohus leidis, et see põhines täielikult asjaolul, et Kovalkovs ei olnud ettevõttega liitudes sisseelamiskursuse ajal kaelakeed deklareerinud.