Uue singli avaldanud Ott Lepland: 10 aastat tagasi läksin alles vastu hommikut magama

Oma uues singlis hommikutest laulev Ott Lepland on tänaseks ise pigem hommikuinimene. «Ärkan tavaliselt ikkagi suhteliselt vara, ikka hiljemalt kella 8 ajal,» ütleb ta kindlalt, kuid lisab, et aastaid tagasi oli veidi teisiti.

«Alati see nii pole muidugi olnud, kuna kümne aasta tagune periood oli selline, kus läksin ikka pigem vastu hommikut alles magama. Aga see on nüüd suures osas möödanik.»