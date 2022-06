ÜÜRATU HIND ⟩ Ilusüstide kuninganna punasel vaibal kokku ei hoia

Punase vaiba üritusi on aastatega järjest vähemaks jäänud, kuid välimuses ei saa järeleandmisi teha. Auhinnagalal reporteri tehtud intervjuudes selgub, et nii mõnigi seltskonnatäht võttis riided enda või sõbranna kapist. «Kingad võtsin kapist ja ehted on mul kogu aeg ühed ja samad,» tõdeb naudingute koolitaja Epp Kärsin reporterile. Väga taskukohaselt ajas läbi ka ajakirjanik Eeva Esse, kelle ainsaks kuluks oli peol tarbitud kokteil. Kuid kõik seltskonnatähed ei saanud nii soodsalt hakkama.