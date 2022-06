Lugeja küsib: miks on netiühendus rongis nii aeglane?

«Sõidan tihti rongiga Tartust Tallinnasse just seetõttu, et hoida kokku aega ja sõiduajal tööd teha. Kuid isegi äriklassis sõites on internetiühendusega probleemid. Näiteks kui veebikoosolekul olla, siis vahepeal ühendus kaob ning koosolek jääb minu jaoks seisma,» rääkis Kati Elu24-le. «Näiteks mul on üks tuttav, kes seepärast eelistab bussi rongile, kuna rongis on katkev internetiühendus töö tegemist takistanud,» lisas ta.

Vastab Elroni esindaja

Uurisime rongi internetiühenduse kohta Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuhilt Katrin Kulderknupilt.

«Elroni rongides kasutame me kolme Eesti mobiilioperaatori teenust samal ajal ning seda liikuvas rongis, kus levi ja andmeside kiirused pidevalt muutuvad. Reisijate jaoks võib probleeme tekkida siis, kui sessioon liigub ühe operaatori pealt teise peale ning siis võib sessioon ka katkeda,» selgitab Kulderknup.

«Lisaks tavaklassis olevale WiFi'le kasutame interneti liikluse optimeerimiseks RebelRoam teenust. Nende poolt pakutav teenus proovib põhimõtteliselt andmeside mahtu vähendada läbi videovoo mahu vähendamise ning blokeerides taustaprotsesside andmesidet. Taustaprotsesse piiratakse aga sellepärast, et inimene ei pruugi aru saada ega isegi teada, et näiteks telefoniga puhkuse ajal olles teinud palju pilte, siis vaikimisi neid ei sünkroniseerita, kuni seade on mobiilse interneti küljes.»

«Niipea, kui inimene tuleb rongi ja telefon ühendub WiFi-ga, hakkab telefon hoogsalt pilte pilve laadima. Kuna kiirus ühe kliendi kohta on rongis piiratud, võibki kliendile tunduda, et internet on aeglane. Sama lugu on ka süsteemivärskendustega, mida tavaliselt üle mobiilse ühenduse ei tehta, aga olles WiFi-s, hakatakse alla laadima,» räägib Elroni esindaja. Samuti juhib ta tähelepanu sellele, et Elroni rongides sõidab korraga tunduvalt rohkem reisijaid kui bussides.

