MIS JUHTUS? ⟩ Aasta seksikaim naine võttis Brigitte Susanne Hundilt saate juhtimise üle

Paia napsas oma esimese saatejuhi rolli Brigitte Susanne Hundi käest, kes samuti paar aastat tagasi aasta seksikaima naise tiitliga pärjati. Hunt avaldas ühismeedias, et tema arvates on Paia suurepärane valik ning vihjas, miks ta ise enam «Armastuse maleva» saatejuht ei ole.

«Malev on suurepärane saade ja mul on nii kahju, et pidin sellest pullist tänavu loobuma,» kirjutas Hunt ja lisas, et Paia on absoluutselt parim asendus: «Professionaalne, seksikas ja tark naine. Edu kõikidele ja ärge unustage – tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus!»