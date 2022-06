KUUM FOTO ⟩ Menubändi Nexus liige ootab neljandat last

2017. aastal kirjutas Elu24, et Helen Randmets ja tema kinnisvaraärimehest abikaasa Reigo Randmets saavad kolmanda lapse. «Täpselt nädal tagasi 06.06.2017 kell 10 hommikul sündis tutikas puhast tõugu vend Randmets,» rõõmustas lauljatar toona ühismeedias, jagades fotot oma kolmandast pisipojast.

«Sa oled ikka MEGA tegelane... hurrraaa,» rõõmustab foto kommentaariumis Anni Rahula , kes on ühtlasi ka ise lapseootel. Õnnesoovid edastas ka Tanja Mihhailova-Saar .

«Nagu vauuuu, selline Eesti naine, ja no et oleks ikka tütar, keda see meeste vägi kätel kanda saaks koos emmega,» kirjutab veel üks kommenteerija.