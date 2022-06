VIDEO ⟩ Sarimõrvar Juri Ustimenko: kui inimene on haavatud ja pärast sureb, ei ole see minu süü

Eluaegne vang Juri Ustimenko kaebas Postimees Grupi kohtusse, kuna ajalehes Postimees nimetati teda sarimõrvariks. Viie inimese tapmises süüdi mõistetud Ustimenko leiab, et sarimõrvar on liiga jõhker hinnang ning see ei ole kooskõlas ka tema kohtuotsusega. ««Sarimõrvar» on vulgaarne termin ja mina lähtun faktilistest asjaoludest,» ütles Ustimenko tänahommikusel Harju maakohtus toimunud istungil.