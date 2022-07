TANTSUPOISIST LAULJAKS ⟩ Imre Saarna: nad lihtsalt surusid mulle mikrofoni suu ette ning ütlesid: «Laula!»

Kui aga üks lauljatest oli äkitselt haigestunud, otsustati mingil veidral moel just Imre teda asendama panna. «Ükspäev keegi oli puudu ja siis lihtsalt pandi mikker nina alla. Kaks aastat oli nii kohutavalt piinlik, sest enda arust ei osanud ma laulda,» on ta üsnagi enesekriitiline.

Kriitikat jagub tal tänaseni, sest tema meelest saab alati parem olla. «Mul on siiani alles üks video, mis on kõige esimesest esinemisest lauljana ning mida ma pole siiani julgenud vaadata, aga võibolla ma kunagi vaatan,» naerab ta ja selgitab, et tol ajal olid laevadel heliga üsna kehvad lood. «Mingeid kõrvamonitore sul polnud, kõlarid olid selja taga, helimees kuulis üht, mina teist, seega kardan, et midagi head see ei olnud.»