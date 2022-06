Staarisaatest tuule tiibadesse saanud Märten Männiste andis välja esimese singli: kork on nii-öelda pealt maha saadud

Saates «Eesti otsib superstaari» neljanda koha pälvinud Märten Männiste on välja andnud suvise loo, mis kannab nime «Laupäeva õhtul lauluga». Loo autoriteks on Madis Orav ja Ago Niglas , sõnade autor on Jaan Pehk .

Elu24-le avaldas Märten, et lugu on küpsenud juba pikka aega. «Töö läks lahti tegelikult juba enne superstaarisaadet, aga just praegu oli õige hetk loo avaldamiseks,» nentis ta. «Ma usun, et siit on väga hea oma lauljakarjääris edasi minna, kork on nii-öelda pealt maha saadud.»