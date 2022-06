VIDEO ⟩ Mis viga? Fännid on Tom Hanksi tervise pärast tõsiselt mures

4. juunil viibis 65-aastane Hollywoodi megastaar Tom Hanks peagi linastuva Elvis Presley eluloofilmi «Elvis» reklaamturneel Austraalias Gold Coasti linnas, kus esines küll humoorika sõnavõtuga, kuid videopildilt on näha tema värisevat paremat kätt.

«Maailmas pole paremat paika filmimiseks kui siin Gold Coastil,» ütles ta, mikrofon paremas käes ja vasak käsi taskus, visates nalja kuulsa alkoholipoodide keti Dan Murphy's üle, mida pole Hanksi sõnul üheski teises maailma paigas, kus ta on filmivõtetel osalenud.

Hanks püüdis käe värisemist kontrollida, asetades vasaku käe mikrofonile parema käe alla. Samuti üritas ta kätt vahetada.

Kuigi fännid kohapeal ei lasknud ennast värisevast käest häirida ja naersid laginal Hanksi naljade peale, on käe värisemine videopildis fännides suurt muret tekitanud.

Kiidetud roll

Pärast Austraalias toimunud esilinastust lendas Hanks tagasi USA-sse, kus filmi erilinastus toimus 11. juunil Gracelandis. Tom Hanks kehastab filmis «Elvis» fenomenaalse laulja mänedžeri Tom Parkerit, Elvis Presleyt ennast kehastab aga 30-aastane USA näitleja Austin Butler.

«Ainus põhjus, miks ma siin olen, on see, et see on õigesti tehtud,» kommenteeris Elvis Presley tütar Lisa Marie Presley, kiites režissöör Baz Luhrmanni ja Butleri tõlgendust oma isa loost. «Ma olin üsna väike, kuid ma mäletan siiani oma isa energiat. Ja Austin – ta tabas seda naelapea pihta!»

Ta lisas, et Butleri roll selles filmis on kontrastiks varasematele katsetele Elvist ekraanil näidata. «Mis puudutab minu isa kujutavaid inimesi, siis on see olnud üks pettumus teise järel. Aga jumal õnnistagu neid! Olen kindel, et nad tahtsid vaid head!»