KUULA ⟩ Ott Lepland avaldas suviselt rõõmsa loo «Hommikud»

«Lugu «Hommikud» on hoogsaks palaks oma uues värskes kuues ideaalne valik,» on laulja ning loo autor Ott Lepland veendunud. Laulule andis panuse ka kuldse puudutusega Eesti produtsent Vallo Kikas.

Hitipotentsiaaliga pala avaldati Leplandi sõnul singlina, et see ei oleks ilma suurema tähelepanuta lihtsalt üks lugu albumil. «Nüüd sai laul Vallo kaasaegse produktsiooni ja helikeelega täpselt sellise teostuse, millega suvele vastu minna ja oma kuulajaid rõõmustada,» võtab laulja pala saamisloo kokku.

Loole on valminud ka lüürikavideo. «Loodan, et kõikide minu muusika austajate ja sõprade hommikud on heatujulised ning täis värsket energiat uude päeva astumiseks,» annab Lepland parimad soovid looga kaasa.