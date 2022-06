KARM ÜLESTUNNISTUS ⟩ OnlyFansiga lõpparve teinud Nau vedas mehi ninapidi: ma vajasin raha

Möödunud aasta juunis teatas seltskonnastaar Merylin Nau , et teeb pärast kahte aastat OnlyFansis toimetamist sellega lõpparve. «Sest ma reaalselt ei viitsi ja mul natuke siiber ka. Lisaks, ma pole kunagi sinna full nudes'id (täiesti paljaid pilte – toim) postitanud, nagu enamus arvavad, seega...» rääkis Nau oma Instagrami loos. «Oma OnlyFansi ristiema tiitli annan edasi järgmisele. Oli tore sellele trendile alus panna. Time to move on (on aeg edasi minna – toim).»

Nüüd avaldab naine, et tõmbas mehi OnlyFansi platvormil ninapidi. «Karm ülestunnistus. Kui tegin vanasti OFi (OnlyFans – toim) ja arvasite kõik need poolteist aastat, et teen alastipilte, siis lugu on selline, et te pole mind tegelikult kunagi päris alasti näinud.» Nimelt avaldab Nau, et laadis internetist alla suvaliste modellide fotosid. «Müüsin lihtsalt raha eest edasi. Ma mõtlen, et... keegi ei öelnud mulle, et see just mina pean olema.»