200 eurot vulgaarsuse eest: staarisaate Anis Arumets käib raadiohäälega endiselt kohut

Üle aasta on raadiohääl Alari Kivisaar käinud saatest «Eesti otsib superstaari» tuntud Anis Arumetsaga kohut. «Lootsin, et on võimalik kohtus hagejaga mingitki produktiivset diskussiooni pidada...» räägib muusik, kes on otsustanud minna välja lõpuni, riigikohtusse.