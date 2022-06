VIDEO ⟩ 73-aastane Ozzy Osbourne käis elumuutval operatsioonil

2019. aastal kukkus Ozzy Osburne väga õnnetult ning tema selgroo toetuseks pandi seejärel kruvid ja metallvardad. Aastatega liikusid need aga kehas paigast ära ning esmaspäeval tehti Ozzyle operatsioon, millega võeti osa neist välja ja teised pandi tagasi paika.

Muusiku abikaasa Sharon Osbourne kirjeldas, et tegu on elumuutva operatsiooniga, mis võib mehe elule määravaks saada.

«Meie perekond tahab tänada toetuse ja armastuse eest, mida Ozzy enne oma operatsiooni sai,» tänas Sharon ühismeedias fänne pärast lõikust. Ta lisas: «Ozzyl läheb hästi ja ta on paranemas! Teie armastus tähendab talle palju.»

Päev pärast operatsiooni sai Ozzy haiglast välja. Temaga olid kaasas abikaasa ja tütar Kelly Osbourne.

Page Sixi allikas ütles, et tõenäoliselt läheb muusikul taastumisel vaja meditsiiniõe abi, kes kolib nende majja. «Ozzy on 73 ja igasugune operatsioon on vanemas eas raskem.»

See pole ainus tervisemure, mis on kogenud muusikut viimastel aastatel vaevanud. 2020. aasta alguses avaldas rokilegend, et on juba mõnda aega elanud teadmisega, et tal on Parkinsoni tõve kergekujuline vorm.

«Ma sain teada, et mul on kergekujuline...» alustas Ozzy ning pöördus oma naise poole.

«See on sekundaarne parkinsonism, mis on üks Parkinsoni vormidest. Parkinsonil on erinevaid vorme,» jätkas Ozzy abikaasa Sharon.