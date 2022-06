KÕHE VIDEO ⟩ Pärnu lähistel hirmutas möödasõitu teinud reka kaasliikleja teelt minema

Elu24-le rääkis päästeametis töötav Arvo Jõe , kes video üles riputas, et kuna tegu pole tema jaoks esimese säärase olukorraga, siis see teda väga ei heidutanud. «Kuna töötan ka ise päästes, siis olen selliste ekstreemsustega harjunud ja säilitasin külma närvi.»

«Vaatasin juba kaugelt, et kaks tükki sõidavad, üks ei anna teed, teine ei jõua mööda... Vilgutasin kaugelt juba tuledega, näitasin, et tulen, aga no ta isegi ei üritanud pidurdada ja teine ka ei aeglustanud.»

Jõe tõdes, et auto parem tuli käis suisa vastu helkurposte. «Õnneks oli see tee koht siiski lai, et sain hoo maha võtta ja kõrvale tõmmata, aga talvel... Selline tunne, et tuleb mis tuleb, tema on suurem, et temaga ei juhtu midagi.»