SÖÖGID AUTOSSE ⟩ Kas Jüri Ratasele meeldib tanklaketi huumor?

Keskerakonna Tallinnas Narva maanteel asuva kontori ette pani Olerexi tanklakett üles reklaami, mis viitab erakonna esimehe Jüri Ratase mullusele «joogid autosse» skandaalile. «Ma arvan, et odavam kütusehind teeks ostjaid palju õnnelikumaks,» kommenteeris reklaami Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi, kes ütles küll, et kui reklaam ei riku seadust, on see lubatud. Ka Ratas jäi plakatit kommenteerides napisõnaliseks.