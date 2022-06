Katariina Libe suhtekriisist seksisõltuvust tunnistanud abikaasaga: elu pole mind alati hoidnud

Elu24 toimetusele laekus eelmise aasta augusti lõpus vihje mehelt, kes tundis muret, kas Katariina Libe on ikka kursis kõigega, mis tema abikaasa telefonis toimub. «Tundub, et mitte, sest juba kümme päeva pärast pulmi lõi Taavi külge mu eksnaisele,» väitis ta. «Lubab külla tulla ja kutsub teda voodirõõme jagama, lisades, et neil on Katariinaga distantssuhe ja vähe lähedust.»