INTERVJUU ⟩ «Ei õnnestunud... Kolm korda jäime lapsest ilma.» Beebiootel Eda-Liis Kann avaldab, et üritas elukaaslasega last saada juba kuus aastat tagasi

«Kolmandal korral saime aru, et see on kõik. Enam ei katseta ning ega meil polnud seda last ka nii väga vaja, et peaksime hakkama kunstlikku viljastamist tegema,» tunnistab peagi pisitütre ilmale toov telenägu Eda-Liis Kann, et loobusid elukaaslasega kuus aastat tagasi mõttest saada ühine laps.