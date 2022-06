Stockholmi Eesti Maja annab Eesti Kunstimuuseumile üle neli märgilist kunstiteost

«Palusime kunstigaleriil nende teoste müük vaid kaks päeva enne oksjoni peatada, et maalid jõuaksid proua Lisette Steinmani soovi järgides Eesti Kunstimuuseumi kogusse. Stockholmi Eesti Maja tänab keerulisse olukorda sattunud Vernissage galeriid äärmiselt mõistva ja professionaalse suhtumise ning kiire tegutsemise eest. Meil on hea meel, et Eesti kunst on jõudnud tagasi koju,» ütles Sööt Vahermägi.

Repro Ants Laikmaa teosest «Mulatipoisi portree» Foto: Elu24

Vernissage galerii juhataja Kristiina Radevall tõdes, et tal on väga hea meel, et kinkeleping tuli avalikuks enne oksjoni ning nende nelja silmapaistva kunstiteose eelmise omaniku soovi on õnnestunud täita ja austada. «Vernissage 18-aastase ajaloo jooksul on selline juhtum esmakordne, kus vahetult enne oksjoni ilmnevad enampakkumist välistavad asjaolud. Vernissage galerii kontrollib alati vahendatavate teoste autentsust, päritolu ning õigust kunstiteoste müügiks. Kunstikollektsionääride huvi nende teoste vastu oli märkimisväärne, kuid nende saatuseks oli jõuda Eesti Kunstimuuseumi väärikasse kogusse.»

Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liikme doktor Sirje Helme sõnul on tegu Eesti kunstiloo märgiliste teostega, mis saavad muuseumis väärikalt eksponeeritud. «Kristjan Raud, Ants Laikmaa ja Johannes Greenberg on meie kunstiajaloo suurnimed, hindamatud ja väärikad autorid. Eesti Kunstimuuseumil on erakordne rõõm vastu võtta Lisette Steinmani pärandisse kuulunud teosed, mis täiendavad ja rikastavad muuseumi 20. sajandi kogu. Tänan nende teoste koju jõudmise eest nii Stockholmi Eesti Maja kui ka Vernissage kunstigaleriid. Kindlasti saame tulevikus kõiki neid teoseid eksponeerida nii püsinäitusel kui ka teemanäitustel, pakkudes rõõmu ja elamust kunstisõpradele ja külastajatele.»