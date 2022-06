TIPUST TOPINI ⟩ Kaheksasada jooksusõpra alustab nädalavahetusel Suure Munamäe tipust teekonda Tallinnasse

Juba kuuendat aastast Nike'i eestvedamisel toimuv teatejooks Tipust Topini toob 80 kümneliikmelist võistkonda joostes Suure Munamäe tipust Tallinnasse Piritale. Eriliseks teeb jooksusündmuse asjaolu, et tegemist ei ole võistlusega, vaid selle eesmärk on populariseerida jooksmist ning külastada Eestimaa kauneid paiku.

Ürituse peakorraldaja Sten-Eric Uibo ütles Elu24-le, et kuus aastat tagasi alustati vaid kolmekümne jooksja ehk kolme tiimiga, mistõttu võib julgelt väita, et jooksu kui spordiala propageerimine on igati korda läinud.

«Kuidagi on meil õnnestunud sättida nii, et koroona-aastad pausi ei tekitanud ja oleme saanud kuus aastat järjest ürituse täismahus korraldada, sealjuures igal aastal osalejate piirarvu veidi tõstnud,» selgitab Uibo ja lisab, et huvi ürituse vastu on väga suur. «Ma arvan, et soovijaid oleks umbes kaks korda rohkem kui me vastu võtame,» muigab ta.