GALERII ⟩ Tallinlased kogunesid mõnusal suveõhtul Ewert and The Two Dragonsi suurkontserti kuulama

Ewert and The Two Dragons on viimase kümnendi üks edukaim kodumaine kollektiiv, kes on andnud sadu kontserte, sealhulgas viibinud oma tuuride tõttu peaaegu pool aastat USA-s. 2016. aastal andis ansambel esimese Eesti artistina soolokontserdi Saku suurhallis.