Möödunud nädala neljapäeval toimus suurejooneline Kroonika meelelahutusauhindade gala, kus tuli ilmsiks, et seriaalis «Õnne 13» mängiv Anna Sergejeva ootab teist last.

«Tundsin, et enam ei saa seda varjata ja peole ei tahtnud ka minemata jätta, siis otsustasime, et anname avalikult sellest teada,» nentis näitleja Elu24-le. «Esimese raseduse ajal otsustasime seda pigem varjata ja hoidsime enda teada. Ei teinud ühtegi sotsiaalmeedia postitust.» Nüüd otsustas paar aga teisiti. «Mõtlesime, et miks mitte, lähme peole...»