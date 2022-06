VAHVA VIDEO ⟩ Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso jagab oma hommikusööki erilise kaaslasega

«Siin videos ei juhtu tõesti mitte midagi. Lihtsalt õues on nii ilus ilm. Ja hommikusöök on hiline. Ja Pajuvärava talu vanasõna on endiselt, et jagatud hommikusöök on parim hommikusöök. Kõigi kallitega,» kirjutab Hanso postitatud video juures.

Videos on näha, kuidas hommikusöögist saab osa ka toidulauale tulnud kana, kes meelsasti perenaise kausist idusid nokib. «Kausis oli hommikusöögiks idusid ja kurki, sellist toitu me kanaga jagasime,» ütleb Hanso Elu24-le.

Kui uurida Heidilt, kas videos nähtud hommikusöök on tema suvehommikutel tavapärane nähtus või pigem siiski erand, vastab talu perenaine, et kui ta juhtub hommikul õues sööma, siis on kodulinnud tõesti alati platsis ja soovijad saavad hommikusöögist osa.

«Kuna kõik Pajuvärava talu kanad on väga sõbralikud, siis on nii, et kui lähed õue ja asud sööma, siis nad tulevad uudistama, mida me sööme. Kohv neile ei meeldi. Nad tulevad alati, vaatavad üle, mida süüakse. Eriti meeldib neile röstsaiapuru,» avaldab Hanso.

Uurisime, mida pererahvas lisaks videos nähtud toidule tavaliselt hommikusöögiks sööb. «Oma kana munad on põhilised, mõnikord on puder ka. Värsked asjad on samuti juures. Kerged ja tervislikud hommikusöögid on meil. Vahel on võikupidu. Omletimeister olen ka. Kuna ise kasvatan austerservikuid, siis on oma seened ka kohe võtta,» räägib Heidi Hanso Elu24-le.