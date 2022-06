Skandaalne Carmen Pritson-Tamme kasutab uut nime: tundsin, et ma ei ole enam see inimene

Telenägu Carmen Pritson-Tamme väisas podcast'i «Ausad naised», kus avaldas, et on otsustanud enda senisest nimest loobuda. «See Carmen Pritson, kes teenis Eesti rahvast sotsiaalsete saadetega, see Kanal 2-st tuntud Carmen, see ei ole enam see inimene.»