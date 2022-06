Eestlanna rebis end CNNi päevauudiste edetabelis eriti kõrgele kohale

USAs Floridas elavat Eesti ujujat Merle Liivandit tuntakse merineitsina, kes on aastate jooksul monolestaga ujudes püstitanud vägevaid rekordeid, samal ajal ookeanist prügi korjates.

Eesti ujuja Merle Liivand püstitas 7. mail taas võimsa rekordi, kui ujus 42,2 kilomeetrit ajaga 11 tundi ja 54 minutit. Tegu on Liivandi neljanda Guinnessi maailmarekordiga, mis kõik on vormistatud USAs.

Ujumise ajal korjas Liivand kokku ka prügi ja pani selle enda kõrval aerutavasse süsta, et see hiljem korralikult ära visata.

Elu24-le rääkis Liivand, et see rekord oli emotsionaalselt kõige ägedam. «Mul oli nii palju toetajaid, inimesi, kes olid tunnistajad, kui ma prügi korjasin ja ujusin. Isegi laevaliiklus peatati, kuni ma sildadest mööda ujusin või nagu inimesed paadis ütlesid – mööda kimasin,» meenutas ta.

Järgmistest eesmärkidest rääkides tõdes ujuja maikuus, et plaane on meeletult palju. «Ma olen selline inimene, kes lihtsalt ei istu, suru kätt ega söö croissant'i… Üritan ennast harida!» Järgmiseks katsumuseks on ujujal enda keha tunnetada ja targalt taastuda.