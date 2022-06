Äsja pisipoja emaks saanud Grete Lõbu: elame nüüd rahulikult oma mõnusas beebimullis

«Ma nii tänan kõiki, kes mulle sel lapseootuse ajal südamest kaasa elasid ning mulle häid soove saatsid! Nüüd võin täie uhkusega öelda, et ootus sai oma õnneliku ja loomuliku lõpu juuni alguses, kui meile sündis poeg,» kirjutab armastatud saatejuht «Ringvaate» Facebooki leheküljel.

«Mõõtudelt üsna klassikaliselt tavaline, kuid meie jaoks muidugi maailma kõige ainulaadsem. Suur aitäh ITK personalile, kes uue elu saabumise eest nii hästi hoolt kandsid! Elame nüüd rahulikult oma mõnusas beebimullis. Tervitused Ringvaatele ja saate vaatajatele. Olgu teil kõigil õnnelik ja armastust täis suvi!» kirjutab Grete.

Anu Välba teavitas esmaspäeva õhtuses «Ringvaade Suvel» saates, et Gretet saadet juhtimas ei näe, sest tema aeg kulub praegu hoopis millelegi tähtsamale, kuna Grete sai juuni alguses pisipoja emaks ja tema naasmist «Ringvaate» diivanile tuleb kõigil mõnda aega oodata.

Grete Lõbu teatas lapseootusest detsembris, kui ta «Ringvaate» eetris rääkis, et tema kolleegidelt ja sõpradelt on juba mõnda aega uuritud, miks telenägu nii lohvakaid riideid kannab ja näost «imelik» on – ega ta ometi rase ole?

«Ma olen palunud kõiki, kellega ma olen vestelnud, et ärge kellelegi öelge, aga see vastab tõele,» avaldas Lõbu mitu kuud hoitud saladuse. «Muidugi oled näost imelik, kui 24/7 on halb olla,» tunnistas ta.

Telenägu märkis siis, et kuna rasedus oli alles algusjärgus, ei tahtnud ta veel uudist avalikkusega jagada. Küll aga hammustati tema saladus kiiresti läbi. «Lootsin, et inimesed arvavad, et olen lihtsalt paksuks läinud,» naeris Lõbu.

«Mõni on selline kena rase, et jääb rasedaks ja kõhukene tasapisi tuleb, aga mul on järgmisel päeval kõht ees. Minu kaaslane ütleb selle peale, et pole midagi, see laps tahab lihtsalt lossi,» rääkis naine.

Aprillis sõudis naine abieluranda ning viimaks avaldas ta oma elukaaslase ning peagi sündiva lapse isa nime. Abieluregistri andmetel on Lõbu abikaasaks Pärnu-Jaagupist pärit spordifanatt Mirjo Koit.

Lõbul on kooselust saatejuht Margus Saarega kaks last, üks 17- ja teine 13-aastane.