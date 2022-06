ARMAS KLÕPS ⟩ Juba nii suureks sirgunud! Laulja Lauri Pihlapi tütar tähistab 21. sünnipäeva

Lauri sai isaks juba 19-aastaselt. Elu24 kirjutas 2015. aasta artiklis, et Sofia-Liis oli küll nooremana harrastanud omaette klaverit toksida, kuid kui tuli aeg muusikakooli minna, põrutas tüdruk, et ei taha klaverit. Viiulit hoopis. «Äge agressiivsus,» kiitis Lauri toona. «Kui teeb, siis teeb. Ja mina olen seda väikest inimest niimoodi õppinud mõistma, et me ei vaidle. Vaidluse võidaks tõenäoliselt tema. Sellepärast ma ei julge isegi küsida, mis ta minu lugudest arvab. See oleks surmav ja purustav kriitika, mis sealt tuleks. Parem ma ei küsigi.»