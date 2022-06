ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: veel venelaste röövidest Ukrainas. Plika vägista ära, kuld ja peldikupott too kaasa.

Uurimisel selgus, et tegu on kunstiajaloolase dr. Unverzagtiga. Väsinud Unverzagt äratati üles ning uimase peaga palus too Trooja aardele vene ohvitseride kaitset. Kahjuks ei teadnud ta, et torni vallutas “Smerš” – NKVD poolt ellu kutsutud organisatsioon spioonide vastu võitlemiseks, ja et Trooja kuld neid ei huvitanud – neil oli käsk otsida Hitleri laipa.