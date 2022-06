KLÕPS ⟩ Merylin Nau ilutses kaaslasega Hollywoodi punasel vaibal

Merylin rääkis Elu24-le, et sattus punasele vaibale heal eesmärgil. Nimelt on tegemist heategevusüritusega, mis toetab erinevaid organisatsioone, kes tegelevad laste, loomade ja sõjaväelastega. «See, kes üritust läbi viib, peab sinna annetusi viima. Mind kutsutakse sinna päris tihti võõrustajaks» räägib Merylin. «Seal on ka teisi, veel tuntumaid naisi, nagu Kindly Myers ja Lindsey Pelas ja nii edasi,» räägib ta.

Tõsielustaar käis üritusel, mis kannab nime «Babes in Toyland» ehk «Beibed mängumaal». Iga-aastane punase vaiba heategevusüritus toimus juba kuuendat korda. Ürituse loosungiks on «Toetage meie sõdureid!» ning selle eesmärk on koos maailma mõndade kaunimate naistega kogukonnale tagasi anda.

Merylin poseeris üritusel ilusa kaaslase kõrval, kelleks on Eesti naine Triinu Akimseu. Triinu elab Ameerikas, San Diegos ning tegeleb seal meigi ja fotograafiaga. Naine on 2017. aastal saanud ka Mrs. Worldwide International ja Mrs. World Estonial esikohad. Lisaks nendele saavutustele on Triinu ka Playboy Bunny.

Elu24 uuris, kuidas tõsielustaarile üritus meeldis. «Sitaks vinge oli!» kommenteerib Nau.

Merylin räägib, et tema kaaslane Triinu oli üritusest hämmingus. «Triinu vaatas suurte silmadega kõike, kuna see totaalselt erines Eesti üritustest. Talle väga meeldis!» räägib Merilyn heategevusürituse kogemusest.