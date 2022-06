VIDEO ⟩ «See oli väga hirmus ja traumeeriv!» Mis toimus Eesti noorte moebrändi Racer Worldwide avamispeol?

Racer Worldwide on Eesti moebränd, mille asutas 2017. aastal 16-aastaste noorte sõprusgrupp. Bränd on viimaste aastatega kogunud laialdast tuntust ning tänaseks on kamp noori pea viie aastaga loonud maailma vallutava moebrändi.

Raceri tooted on nii kuum kaup, et peale iga uue kollektsiooni avaldamist on veebipoes tooted pidevalt läbi müüdud. Bränd on eriti populaarne nii Eesti noorte kui ka tuntud Eesti artistide seas. Näiteks Villemdrillem ja Clicherik & Mäx esindavad brändi pea igas muusikavideos.