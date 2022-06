Amber Heardi esimene intervjuu pärast kõmulist kaotust: mind ei huvita, mida minust arvatakse

Näitlejanna Amber Heard kaotas 1. juunil kohtulahingu eksabikaasa Johnny Deppi vastu. Vandekohus leidis, et Heardi kirjutatud artikkel, kus ta Deppi nimeliselt ei maininud, on laim. Kaotus tähendab seda, et Heard peab Deppile maksma 10,4 miljonit dollarit.