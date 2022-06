Netflixi hittsari «Squid Game» tuleb taas: valmis esimene minitreiler

Lõuna-Korea menusari «Squid Game» saab kohe kindlasti teise hooaja ning seda kinnitas ka Netflixi sisu- ja kaastegevjuht Ted Sarandos. Sarandos viitas ka sellele, et sarjal on potentsiaali kasvada voogedastusteenusest kaugemale, näiteks arvutimängude ja fännikauba maailma.

Varem on «Squid Game'i» teist hooaega lubanud sarja looja Hwang Dong-hyuk. «Teise hooaja järele on olnud suur nõudlus ja selle vastu palju armastust. Tunnen, et mulle justkui ei jäeta teist võimalust,» kommenteeris Hwang möödunud aastal. «Aga ütlen seda, et teine hooaeg tuleb. See on mul hetkel peas. Plaanin seda,» kinnitas ta novembris.