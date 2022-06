ÜLIHEAS VORMIS ⟩ Sanna Marin seljatas koroonaviiruse ja uhab juba trenni teha

Möödunud kolmapäeval andis Soome peaminister Sanna Marin ühismeedia vahendusel teada, et ta on nakatunud koroonaviirusega. Juba pühapäeval tundis ta end aga niivõrd hästi, et mängis napis rõivastuses korvpalli, paljastades ka oma suurepärase vormi.