KOLE LUGU ⟩ Endine Soome pankur tegi metsloomade varjupaiga, aga nüüd süüdistatakse teda loomade väärkohtlemises

Ametivõimude hinnangul on Harju metsloomade varjupaigas Nordic Wildlife Care olukord suisa nii halb, et sealsed olud on loomade elule ohtlikud, vahendab Helsingin Sanomat .

Ajalehe andmeil on kohalike ametkondade kontrollaktidest muu hulgas näha, kuidas vasikaid on söödetud määrdunud ja terava otsaga voolikuga ning nad pole piisavalt toitu saanud ning on seetõttu alakaalus. Samuti on loomad elanud põhimõtteliselt teineteise otsas suures räpases ja loomadele ohtlikus angaaris. Kitsed, põrdad, hülged, ilvesed ja isegi luiged üksteisega koos.