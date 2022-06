SÜDAMETEST TULVIL ⟩ Telenägu Robert Rool näitab taas kallima kosuvat beebikõhtu

Alati naerusuine saatejuht Robert Rool (31) jagab Instagramis taas lõbusat fotot sellest, kuidas oma kallima Maarja kosuvat kõhukest näitab. Kui kuu aega tagasi kommenteeris mees sarnast fotot südamega, siis täna on ta valinud imestust väljendava emotikoni. Postituse kommentaarides on aga eranditult südamed ning neid on seal rohkesti.