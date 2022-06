KLÕPS ⟩ Helen Adamson täitis ühe oma unistuse: tuvisid oli vähem kui ma lootsin, aga...

Kuigi klõps sai tehtud ja unistus täidetud, tunnistab Helen Adamson , tuvisid oli vähem kui soovis. «Ma vannun, et kui meie seal olime, oli tuvisid vähem kui ma lootsin, aga kui läksime asju autosse viima ja jalutasime 15 minutit hiljem katedraali juurde tagasi, olid kõik tuvid kadunud! Reaalselt need vähesed tuvid, kes seal olid, lendasid minema, kui minu pisike unustus sai täidetud.»

Muusiku sõnul on tal alatihti sedamoodi, kui mõni pisike unistus, mis tuleb südamest, vajab täitumist. «Tunnen siis, kuidas elu toetab ja hoiab, kõik on õiges voolamises. Piisas vaid aasta tagasi öelda, et sooviksin näha väikest ja suurt kirjut rähni koos ühe puu peal, kui mõni päev hiljem, minu imestuseks, läks soov täide! See hetk oli nii eriline, et siiani tundub uskumatu, et nõnda läks,» meenutab ta.