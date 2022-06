UHKE VIDEO ⟩ Britney Spears oma pulmadest: mul oli paanikahoog, kuid lõpuks läks kõik ideaalselt

Britney Spears ja Sam Asghari kihlusid 2021. aasta septembris ning pärast viit aastat koosolemist abiellusid nad lõpuks 9. juunil, vahendab väljaanne Elle. Spears ütleb sotsiaalmeedia posituses, et pulmapäev oli kõige imelisem päev tema elus ning tunneb suurt rõõmu, et nad lõpuks abielus on.