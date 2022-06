Laura Põldvere korraldab suvel lastelaagreid: meil saab äge olema!

Põldvere rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis suvest ning suvisest meeleolust. Muu hulgas avaldas ta, milline võiks välja näha tema ideaalne suvehommik. «See oleks ideaalne, kui saan ärgata näiteks vanaema ja vanaisa juures. Nemad on juba varem ärganud ja allkorrusel vaikselt kobistamas ning kohvi keetmas. Kusjuures, vanaisa näitas mulle hiljuti, kuidas ta igal hommikul värsket apelsinimahla pressib – ta paneb sinna sisse kolm toorest vutimuna! Mina seda jooki siiski alla neelata ei suuda,» naeris ta.

Põldvere on viimased viisteist aastat tegelenud artistitöö kõrvalt muusikaõpetaja ülesannetega. Õpilaste nimekirjas on nii lapsi, noorukeid kui ka täiskasvanuid. «Tunde annan laulutehnika kui ka improvisatsiooni vallas. Minu klassid on mõeldud neile, kes soovivad häält arendada ja end laval enesekindlamalt tunda. Otsime koos inspiratsiooni, kindlasti teeme koos ka pulli ning nalja,» rääkis ta.

«Hääl on ju hinge peegel ja sellest väljendub nii palju. Õpilasi on mul väga erinevaid. On neid, kes alustavad nullist, ja ka neid, kes juba professionaalsed. On noori, kes tahavad näiteks näitekooli sisse saada ja tegelevad oma hääle treenimisega,» sõnas ta.