VIDEOINTERVJUU ⟩ Ukraina rulasõitja Simple Sessionil: tahan siin lihtsalt teha seda, mida enne sõda teha sain

Rulaga hakkas Yurii sõitma 2008. aastal, kui sattus oma kodulinnas sarnasele üritusele nagu Simple Session. «Nägin seal esimest korda rulasõitjaid ja see tundus nii lahe, et inspireeris ka mind rulatamisega tegelema,» meenutab ta ja lisab, et rulatamine on Ukrainas erakordselt populaarne.