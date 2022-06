VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti esirulatajad Simple Sessionil: võiks kõik trikid ära maanduda ja terveks jääda

Elu24 püüdis võistlusele eelneval proovipäeval kinni Eesti esirulatajad Raul Urberg i (29) ja Romario Siimer i (27), kes on rula peal lausa üles kasvanud, harrastades rulasõitu juba lapsest saati. «Mulle meeldis seal kõigepealt mänguasju vedada ja siis ühel hetkel sai ka ise rula peale püsti mindud,» meenutab Romario muigamisi.

Parimaks rulatamise kohaks peavad nad Kari parki Tallinnas. Samas saab Romario sõnul iga päev kuskil mõni park valmis, nii et ega kõikides käia ei jõuagi. Mehed aga tõdevad, et valik on kesisem talveperioodil, kuna siseparke jääb aina vähemaks.