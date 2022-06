ARVAMUS ⟩ Rahumeelse vanemluse mentor Tanel Jäppinen: minu vaimne ja emotsionaalne tervis on minu enda vastutus

«Minu vaimne ja emotsionaalne tervis on minu vastutus,» räägib Tanel Jäppinen,kes püüab vanemaid suunata paremale koostööle. Praegusel suurte raputuste ajal on tema sõnul ülioluline, et me kõik hoolitseksime teadlikult enda vaimse võimekuse ja heaolu eest. «Vanematena on see veelgi olulisem, kuna meie lapsed ja nende vaimne tervis sõltub nii palju meie omast,» lisab ta.

Ta palub inimestel mõelda välja midagi, mis neile on olulised ja nende vaimse tervise- paranemisele kaasa aitaks. Jäppinen pakub välja ka mõned variandid: 30 minutit «minu aega,» regulaarne trenn, looduses jalutamine, tervislik toitumine, hea uni jne.

«Ära suru tundeid alla ega ignoreeri neid. Emotsioonid on kogemiseks. Aktsepteeri neid, koge neid ja kui on õige aeg, siis lase neil minna,» tuleks mehe sõnul oma emotsioone tundma õppida.

«Ingvar Villido on öelnud, et emotsioonid ja mõistus on omavahel pöördvõrdelises suhtes – mida emotsionaalsem olla, seda vähem ratsionaalsed me oleme, ja vastupidi – mida väiksem on emotsioonide mõju, seda rohkem oleme võimelised kasutama oma arukust ja tegema paremaid valikuid. Nii ongi!» lisab Jäppinen.