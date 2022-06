TÄHESEISUD ⟩ Kas Harry ja Meghani tütar Lilibet hakkab käima Elizabethi jälgedes?

2021. aasta 4. juunil sündis prints Harry ja Meghan Markle'i ellu poja kõrvale tütar, kes nimetati kuninganna Elizabeth II hüüdnime järgi Lilibetiks . Kas aga tütar on pärinud vanavanaemalt ka sarnaseid iseloomuomadusi ja võiks soovida tulevikus kuningliku pere elus osaleda? Vaatame, mida räägivad tema kohta astroloogilised seisud.

Lilibetil on suurem osa planeete (va Saturn ja Pluuto) sünnikaardis horisondist ülevalpool samamoodi nagu tema isal Harryl. See näitab, et tema elu kulgeb samuti väga avalikul tasandil ning tema valikud, otsused ja isiksus saavad olema teistele väga nähtaval.