VANA KULD ⟩ Kaja Kallas Juku-Kalle Raidile: sa kohtud inimestega kaks korda – mäkke minnes ja alla tulles

Kaja Kallas on saanud viimaste aastate jooksul ohtralt kiita (kõik need tiitlid, aastanaised ja aastaeurooplased ja muud, lisaks on ta muutunud "Euroopa "raudseks leediks"), aga ka kurikaga piki päid-jalgu (teate küll, oma isa tütar, ei oska oravafarmi majandada, riigist rääkimata).

Kaja tellib restoranis roa, kus on seeni ja räägib, et on karm seenefänn. "Kui sa oleks Delfist, siis sa paneks selle kohe kirja, et sööb kogu aeg seeni", ütleb Kaja.

Kaja Kallas (K.K): (Kiiresti) Olen küll nõukogude inimene! Miks ma siis ei ole! Vaata sünniaastat! (See on 1977 – J-K.R) Seenel mulle meeldib küll käia. Aga ma korjan selliseid kergemaid seeni, mida on vaja vaid võiga praadida. Tundmatu seenega ei riski. (Elavnedes) Ma räägin, mul oli kunagi üks kolleeg, kes ärples õudsalt, – et meie Eestis! –, meil kõik teavad kõiki seeni. Meil vanaemad õpetavad ja kantakse põlvest-põlve seda seenendust edasi. Mis iseenesest on õige. Aga see oli kõik Inglismaal, ta õppis Oxfordis ning üks kaastudeng ütles, et fain, tule vaata, kas neid seeni siin võib süüa või ei. Ja muidugi ta ei teadnud neid ning kogu see story kukkus kokku.